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Haberler Balıkesir Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi zor kurtarıldı

Otomobilin motoruna sıkışan yavru zor kurtarıldı

’in ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan inatçı yavru , itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarıldı.

Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi zor kurtarıldı
İHA

14.04.2021, 00:42

Edinilen bilgiye göre, Nissan marka 34 ZN 8551 plakalı otomobil sürücüsü Erol D; motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonunda inatçı yavru kediyi girdiği motor kısımından çıkarmayı başardı. Yavru kedi daha sonra Edremit Belediyesi Veterinerlik Hizmeti yetkililerine teslim edildi.
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