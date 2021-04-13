Edinilen bilgiye göre, Nissan marka 34 ZN 8551 plakalı otomobil sürücüsü Erol D; motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonunda inatçı yavru kediyi girdiği motor kısımından çıkarmayı başardı. Yavru kedi daha sonra Edremit Belediyesi Veterinerlik Hizmeti yetkililerine teslim edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonunda inatçı yavru kediyi girdiği motor kısımından çıkarmayı başardı. Yavru kedi daha sonra Edremit Belediyesi Veterinerlik Hizmeti yetkililerine teslim edildi.
Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi zor kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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