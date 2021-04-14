Bandırma ve Erdek’e 146 milyon TL’lik yatırım

Balıkesir'in her noktasında; temiz, planlı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin engellenerek su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları ve entegre su projeleri ile önemli adımlar atıyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü; Erdek'e 66 milyon liralık ileri biyolojik arıtma tesisi, Bandırma'ya ise 80 milyon liralık entegre su tesisi inşa ediyor.

Erdek'i modern altyapıya kavuşturacak, bölgenin atıksu sorununa çözüme getirecek ve suyun kalitesini yükseltecek olan 62 bin 750 kişi kapasiteli Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İleri Biyolojik Arıtma prosesli inşa edilecek olan atıksu arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon şebeke ve atık su bertaraf sorunları çözüme kavuşmuş olacak.

Erdek Körfezi'ni kirlilikten kurtaracak olan tesisle birlikte Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olan unsurlar da ortadan kaldırılacak. Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi; BASKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. tarafından SUKAP kapsamında yüzde 50'si hibe, kalan yüzde 50'si ise kredili olarak yapılacak.

173 BİN KİŞİ KAPASİTELİ TESİS

Büyükşehir, yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde Entegre Su Projesi'nin yapımına devam ediyor. 173 bin kişi kapasiteli, 80 milyon liraya mal olan tesisin devreye alınmasıyla birlikte Bandırma Körfezi, eski ihtişamlı ve temiz günlerine geri dönecek. Entegre Su Projesi'nin yüzde 84'ü Avrupa Komisyonu'ndan, yüzde 6,4'ünün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe, geriye kalan yüzde 9,6'lık kısmı ise BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak.