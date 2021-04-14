İki otomobile çarpan motosikletli öldü

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Önceki akşam saat 19.30 sıralarında 10 ABE 263 plakalı motosikletiyle Cunda Adası istikametinden Ayvalık merkeze doğru giden İrfan Kahraman, Cunda Köprüsü üzerinde önce Cemil Türkseven'in kullandığı 34 FR 6026 plakalı otomobile, ardından Burak Şekil'in hakimiyetindeki 10 YL 966 plakalı otomobile çarptı.

Kazada İrfan Kahraman yaşamını yitirirken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Kahraman'ın bir otelde aşçı olarak çalıştığı öğrenildi.

■ SUAT SALGIN