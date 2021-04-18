  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Edremit Körfezi’ne çamur yağdı

’ne çamur yağdı

’in ’nde, kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Edremit Körfezi’ne çamur yağdı

18.04.2021, 17:14

Edremit Körfezi'nde toz taşınımı nedeniyle gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Araçların üzerleri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Sürücü Hülya Şençamlar, "Sabah bir baktık ki, bütün arabaların üzeri toz. Yukarıdan toz yağmış, çamur içinde. Biraz da yağmur yağınca bu hale gelmiş" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Edremit Körfezi’ne çamur yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.