Edremit Körfezi’ne çamur yağdı

Edremit Körfezi'nde toz taşınımı nedeniyle gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Araçların üzerleri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Sürücü Hülya Şençamlar, "Sabah bir baktık ki, bütün arabaların üzeri toz. Yukarıdan toz yağmış, çamur içinde. Biraz da yağmur yağınca bu hale gelmiş" dedi.