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Haberler Balıkesir Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı

'nda bir apartman karantina altına alındı

'ın ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 bloktan oluşan 1 apartman karantina altına alındı. Karantinaya alınan bloklarda Çarşı ve Mahalle Bekçileri nöbet tutuyor.

Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı
İHA

24.04.2021, 09:07

Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "İzolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Davutlar Mahallesi'nde 2 bloktan oluşan bir apartman karantina altına alınmıştır" denildi.

Davutlar Mahallesi'nde karantinaya alınan bloklarda Çarşı ve Mahalle Bekçileri nöbet tutuyor.

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