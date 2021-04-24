Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "İzolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Davutlar Mahallesi'nde 2 bloktan oluşan bir apartman karantina altına alınmıştır" denildi.
Davutlar Mahallesi'nde karantinaya alınan bloklarda Çarşı ve Mahalle Bekçileri nöbet tutuyor.
Kuşadası'nda bir apartman karantina altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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