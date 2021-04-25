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Haberler Balıkesir Erdek'te bir mahalle karantinaya alındı

'te bir mahalle karantinaya alındı

'in ilçesine bağlı , çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeni ile karantinaya alındı.

Erdek'te bir mahalle karantinaya alındı
İHA

25.04.2021, 16:37

Karantina kararı ile ilgili olarak Balıkesir Valiliğince yapılan açıklamada, "Erdek'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 25.04.2021 Pazar günü saat 12.00'den itibaren karantina altına alınmıştır" denildi.

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