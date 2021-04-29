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Haberler Balıkesir Muğla'da sahte tapuyla villa satmaya çalışanlar yakalandı

'da sahte tapuyla villa satmaya çalışanlar yakalandı

'nın ilçesinde sahte tapu senediyle 3 villayı satmaya çalıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, mağdurların, nakit olarak ve banka aracılığıyla şüphelilere 5 milyon 250 bin lira verdiğini belirledi.

Muğla'da sahte tapuyla villa satmaya çalışanlar yakalandı

29.04.2021, 23:21 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021, 23:30

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin sahte tapu senedi düzenleyerek 25 milyon liralık 3 villayı satmaya çalıştıkları şikayetleri üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, mağdurların, nakit olarak ve banka aracılığıyla şüphelilere 5 milyon 250 bin lira verdiğini belirledi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler O.İ, A.S, A.Ş, S.K. ve A.S. polis ekiplerince yakalandı.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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