Balıkesir'de Küçük Sanayi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait lokantada tüpten sızan gazın sıkışması sonucu oluşan patlamada zarar gören iş yerindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Patlama anı ise başka bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Balıkesir'deki korku dolu patlama anı kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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