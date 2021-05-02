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Haberler Balıkesir Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Mutfak tüpü bomba gibi patladı

2.5.2021

BALIKESİR'İN Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın etkisiyle iş yeri kullanılamaz hale gelirken, civardaki 20 işyerinde de hasar oluştu. Ekiplerle birlikte olay yerine gelen Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, "Çevredeki iş yerlerimiz de patlama nedeniyle zarar görmüş. Biz devlet olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Çok şükür yaralı ve can kaybı yok" dedi.

■ SUAT SALGIN

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