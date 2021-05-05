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Haberler Balıkesir Altınoluk'ta çökme nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı

'ta çökme nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı

’in ilçesinde ’nun mevkiinde bölünmüş yolun sahil bölgesinde yaşanan çökme nedeniyle karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bölge sakinleri yolun bir an önce çökme büyümeden tamir edilmesini istediler.

Altınoluk'ta çökme nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı

05.05.2021, 10:43

Edinilen bilgiye göre, karayolunun Altınoluk Edremit istikametinde plaj kenarındaki istinat duvarının yanında meydana gelen çökme nedeniyle jandarma ekipleri yolun bir şeridini levhalandırma yaparak trafiğe kapadı.

Çökme yapan bölgenin 3 metrelik bir istinat duvarı ile plaj bağlantısı olduğunu ifade eden çevre sakinleri Karayollarının bir an önce bu olaya müdahale etmesini istinat duvarının çökmesi halinde plaj ve yol bölgesinde büyük hasara neden olabileceğini ifade ettiler.

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