Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 30 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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