  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

'in ilçesinde, unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.05.2021, 09:40

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 30 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.