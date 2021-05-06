  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de kargo deposunda yangın

'de kargo deposunda yangın

'in Bandırma ilçesinde PTT binasının kargo deposunda yangın çıktı

Balıkesir'de kargo deposunda yangın

06.05.2021, 22:59

Bandırma Atatürk Caddesi üzerinde bulunan PTT binasının kargo bölümünde yangın çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, asansörde mahsur kalan bir kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de kargo deposunda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.