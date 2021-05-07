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Haberler Balıkesir Balıkesir'de trafikteki motosiklet ve traktör denetlendi

'de trafikteki ve denetlendi

'de Jandarma Timleri il genelinde ve traktörler yaptıkları denetlemelerde toplam bin 606 motosiklet ve traktörü denetlerken, 54 araç sürücüsüne 30 bin 425 lira idari para cezası uyguladı, 29 ve motosikleti trafikten men etti.

Balıkesir'de trafikteki motosiklet ve traktör denetlendi
İHA

07.05.2021, 18:30

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarında denetim yaptı.

Havaların ısınması ile birlikte tarım sezonunun başlamasından dolayı motosiklet ve traktör kullanımında artış yaşanacağı değerlendirildiğinden, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek motosiklet ve traktörlerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla, "Motosiklet ve Traktör Denetim" faaliyeti icra edildi.

Jandarma Trafik Timlerinin yaptığı motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda; 834 motosiklet kontrol edilmiş, 36 sürücüye 21 bin TL idari para cezası uygulanırken, 20 motosiklet trafikten men edilmiş, 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Traktör denetimi sonucunda, 772 traktör kontrol edilerek, 18 traktör sürücüsüne 9 bin 424 TL idari para cezası uygulandı ve 9 traktör trafikten men edilirken, 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

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