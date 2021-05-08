DENİZLİ'DE tam kapanmada arkadaşıyla birlikte sokakta gezerken yakalanan boksör, "Bana karışamazsınız" dediği polisten "Senin karşında Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi var" cevabı aldı. Küstah boksör, cezadan kaçamadı. Avusturya vatandaşı olan Türk asıllı boksör, yanında alkollü arkadaşı ile Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde polise yakalandı. "Bana karışamazsınız" çıkışı ile ekiplere güçlük çıkartmak isteyen boksör, polisin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi ile 'Karışamazsın' diye konuşmayacaksın, gevezelik etmeyeceksin. Sadece sorulan sorulara cevap vereceksin" cevabıyla kendine geldi. Boksör ve arkadaşına ceza kesildi.
■ İHSAN KARATAŞ
Avusturyalı boksöre Türk polisinden tokat gibi cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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