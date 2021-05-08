  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Avusturyalı boksöre Türk polisinden tokat gibi cevap

Avusturyalı boksöre Türk polisinden tokat gibi cevap

Avusturyalı boksöre Türk polisinden tokat gibi cevap

8.5.2021

DENİZLİ'DE tam kapanmada arkadaşıyla birlikte sokakta gezerken yakalanan boksör, "Bana karışamazsınız" dediği polisten "Senin karşında Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi var" cevabı aldı. Küstah boksör, cezadan kaçamadı. Avusturya vatandaşı olan Türk asıllı boksör, yanında alkollü arkadaşı ile Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde polise yakalandı. "Bana karışamazsınız" çıkışı ile ekiplere güçlük çıkartmak isteyen boksör, polisin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi ile 'Karışamazsın' diye konuşmayacaksın, gevezelik etmeyeceksin. Sadece sorulan sorulara cevap vereceksin" cevabıyla kendine geldi. Boksör ve arkadaşına ceza kesildi.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avusturyalı boksöre Türk polisinden tokat gibi cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.