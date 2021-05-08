Cinayeti kötü koku ele verdi

Olay, Hacıilbey Mahallesi Tekne Alan Sokak'ta bulunan Nuhoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Kötü koku ihbarı üzerine daireye giren polis ekipleri, evde elleri bağlanarak öldürülmüş halde bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Yapılan incelemede yaklaşık 1 hafta önce bıçakla öldürülen kişinin 54 yaşındaki Mustafa Duran olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

■ SUAT SALGIN