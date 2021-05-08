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Haberler Balıkesir Cinayeti kötü koku ele verdi

Cinayeti kötü koku ele verdi

'İN ilçesinde bir apartmandan yayılan kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı. Polis kötü kokuların geldiği dairede, bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi buldu.

Cinayeti kötü koku ele verdi

8.5.2021

Olay, Hacıilbey Mahallesi Tekne Alan Sokak'ta bulunan Nuhoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Kötü koku ihbarı üzerine daireye giren polis ekipleri, evde elleri bağlanarak öldürülmüş halde bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Yapılan incelemede yaklaşık 1 hafta önce bıçakla öldürülen kişinin 54 yaşındaki Mustafa Duran olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

■ SUAT SALGIN

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