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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kahreden son! Traktör uçuruma yuvarlandı; 15 yaşındaki sürücü öldü

'de kahreden son! Traktör uçuruma yuvarlandı; 15 yaşındaki sürücü öldü

’in ilçesinde, uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü (15), hayatını kaybetti.

Balıkesir'de kahreden son! Traktör uçuruma yuvarlandı; 15 yaşındaki sürücü öldü

09.05.2021, 15:59

Burhaniye ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki kırsal Yaylacık Mahallesi'nde, Fevzi Özek, babasına ait traktör ile tarlalarına gitmek üzere yola çıktı. Sürücü Fevzi Özek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, traktör 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Özek'in cenazesi Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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