  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Ağaç artıklarını yaktı aracı kül oldu

Ağaç artıklarını yaktı aracı kül oldu

Ağaç artıklarını yaktı aracı kül oldu

11.5.2021

BALIKESİR'İN Savaştepe ilçesinde bir kişinin ağaç budadıktan sonra pisliklerini temizlemek için yaktığı ateş otomobili küle çevirdi. Yeşilhisar Mahallesi Asar mevkiinde bulunan tarla evinin bahçesinde bulunan ceviz ağaçlarının bakımını yapan Hasan Sarı, ağaç artıklarını yakmak isterken yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yolun kenarında bulunan araca sıçradı. Yangın sonrasında Hasan Sarı'ya ait araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

SUAT SALGIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ağaç artıklarını yaktı aracı kül oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.