Ağaç artıklarını yaktı aracı kül oldu

BALIKESİR'İN Savaştepe ilçesinde bir kişinin ağaç budadıktan sonra pisliklerini temizlemek için yaktığı ateş otomobili küle çevirdi. Yeşilhisar Mahallesi Asar mevkiinde bulunan tarla evinin bahçesinde bulunan ceviz ağaçlarının bakımını yapan Hasan Sarı, ağaç artıklarını yakmak isterken yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yolun kenarında bulunan araca sıçradı. Yangın sonrasında Hasan Sarı'ya ait araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

SUAT SALGIN