Bigadiç’te bir evde 70 kök kenevir ele geçti

BALIKESİR Bigadiç'te jandarma bir ev ve müştemilatında yaptığı aramada 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar sonucu Bigadiç'te bir eve baskın düzenlendi. Kenevir yetiştirdiği tespit edilen 1 şüpheli ile evinde yapılan aramada 70 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

■ SUAT SALGIN