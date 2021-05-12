Ege’de vaka sayıları düştü

TAM kapanma süreciyle birlikte Türkiye'de korona virüs vakalarında ciddi düşüş yaşandı. Vaka sayıları günlük 15 binin altına inerken, düşüşler Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan illerin haftalık vaka sayılarına da yansıdı. Tabloya göre, korona virüs ile mücadele kapsamında Ege illerinde sonuç alındığı görüldü. Önlemler sayesinde Ege Bölgesi'nin tüm illerinde 1-7 Mayıs tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayıları aşağı doğru ivmeye geçti.

EGELİLER SONUÇTAN MEMNUN

İZMİR'DE haftalık ortalama vaka sayısı 223,34'den 161,92'ye düştü. Manisa'da her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısı da değişti. 24-30 Nisan arasında 223,63 olan bu sayı 1-7 Mayıs arasında 145,25'e geriledi. Geçtiğimiz hafta haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 182,44 olarak kaydedilen Denizli'de, bu oran 100 bin kişide 155,92'ye indi. Muğla'da ise 24-30 Nisan tarihleri arasındaki vaka oranı 100 bin kişide 183,46 olarak gerçekleşmişti. Muğla'nın 1-7 Mayıs tarihleri arasındaki vaka oranının 132,90'a düştüğü kaydedildi. Uşak'ta bir ay öncesine kadar yüz bin kişide 240,10 olan vaka sayısı 24-30 Nisan tarihleri arasında 163,49, 1-7 Mayıs aralığında ise 132,09'u gördü. Afyonkarahisar'da da haftalık vaka sayısı 212.64 olurken bir önceki haftaya göre yüzde 25'lik bir düşüş yaşandı.

EGE'NİN EN İYİSİ AYDIN

AYDIN'DA 24-30 Nisan günleri arasında her 100 bin kişide 162,45 olan vaka sayısı, geçen hafta 102,23'e düştü. 1 milyon 119 bin 84 kişilik nüfusa sahip kentte, bir haftada yaklaşık bin 122 yeni vaka tespit edildi. Aydın, vaka sayısı bakımından Ege'nin en iyi ili olurken, Türkiye'de de 16. sırada yer aldı.

KAZIM YÖRÜKÇE