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Haberler Balıkesir Edremit’te bir otel yangında küle döndü

’te bir otel yangında küle döndü

Edremit’te bir otel yangında küle döndü

15.5.2021

BALIKESİR Edremit'te bir otel yangında kullanılamaz hale geldi. Akçay Cemil Temel mahallesinde bulunan bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Edremit İtfaiyesi ekipleri ile Akçay ve Zeytinli müfreze ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, otel kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin soruşturulduğu bildirildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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