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Haberler Balıkesir Balıkesir için yağış uyarısı

için yağış uyarısı

Müdürlüğü ve çevresi için bu gün öğle saatlerinde başlamak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi

Balıkesir için yağış uyarısı
İHA

16.05.2021, 13:02

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bugün 16.05.2021 Pazar öğle saatlerinde Balıkesir ve çevresinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yağışın, "Başlama-Bitiş Zamanı 16.05.2021 13:00-16.05.2021 20:00 arası ve Yağış Şiddeti Sınıflandırması Hafif Yağış 1-5 kg/m Orta Kuvvette Yağış 6-20 kg/m" olacağını açıkladı.

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