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Haberler Balıkesir Balıkesir'de huzur operasyonu! 91 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de huzur operasyonu! 91 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile 91 şahıs gözaltına alındı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda, 23 adet sentetik ecza hap, 12 adet hap, 3,80 gram metamfetamin, 112,79 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1,86 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Balıkesir'de huzur operasyonu! 91 şahıs gözaltına alındı
İHA

18.05.2021, 10:57

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Altıeylül, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 7-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 78 şahıs gözaltına alınırken, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 17.05.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Gönen, Gömeç, ve Havran İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 13 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 şahıs savcılıkça serbest kaldı ve 10 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 23 adet sentetik ecza hap, 12 adet hap, 3,80 gram metamfetamin, 112,79 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1,86 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

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