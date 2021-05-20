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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli 8 ilde PKK’ya darbe

merkezli 8 ilde PKK’ya darbe

Balıkesir merkezli 8 ilde PKK’ya darbe

20.5.2021

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'nın finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu örgüt üyelerine finans sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli Adana, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Hakkari, İstanbul ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

SUAT SALGIN

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