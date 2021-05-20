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Haberler Balıkesir Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

'in ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
DHA

20.05.2021, 18:36

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayşe E'nin kentte olduğunu belirledi. Ekipler, operasyonla hükümlü kadını yakaladı.

Ayşe E, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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