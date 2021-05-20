İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayşe E'nin kentte olduğunu belirledi. Ekipler, operasyonla hükümlü kadını yakaladı.
Ayşe E, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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