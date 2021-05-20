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Haberler Balıkesir Hurdalıkta korkutan yangın

Hurdalıkta korkutan

'in ilçesinde hurdalık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmekte itfaiye ekipleri zorluk yaşadı. Hurdaların içerisinde bulunan patlayıcı malzemeler zaman zaman patlayarak korkulu anlar yaşanmasına yol açtı.

Hurdalıkta korkutan yangın
İHA

20.05.2021, 17:44 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 17:44

Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdalık alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yanan hurdalara müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmekte itfaiye ekipleri zorluk yaşadı.

4 itfaiye aracı ve bir arazöz yangını kontrol altına aldı. Ara suyun yetersiz geldiğinde su tankerleriyle takviye yapıldı.

Hurdaların içerisinde bulunan patlayıcı malzemeler zaman zaman patladı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

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