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Haberler Balıkesir Balıkesir'de sağanak ve fırtına etkili oluyor

'de sağanak ve fırtına etkili oluyor

'de etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ekili araziler zarar gördü. Bazı ağaçlar yerinden söküldü, ekili bir kısım tarlalarda ise ürünler fırtınaya dayanamayıp yan yattı.

Balıkesir'de sağanak ve fırtına etkili oluyor
AA

21.05.2021, 18:49

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Karadere Deresi taştı. Derenin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı.

Tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçileri Atatürk Kapalı Spor Salonu'na götürüldü. İlçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve itfaiye ekipleri, evlerdeki suları tahliye etmeye çalıştı.

Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bölgede incelemede bulundu.

ULAŞIMDA AKSAKLIK

Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor.

Karacabey'den itibaren Balıkesir'in Bandırma ilçesi yönüne gidişte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sürücüler sıkışıklık nedeniyle kırsal Sultaniye Mahallesi'nden geçerek, Susurluk istikametine ya da kent merkezine döndü.

MANYAS'TA FIRTINA EKİLİ ALANLARA ZARAR VERDİ

Balıkesir'in Manyas ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki ekili araziler zarar gördü. Bazı ağaçlar yerinden söküldü, ekili bir kısım tarlalarda ise ürünler fırtınaya dayanamayıp yan yattı.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, AA muhabirine, ürünlerin zarar gördüğünü bunun rekolteye yansıyacağını söyledi.

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