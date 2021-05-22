Ayvalık'ı fırtına vurdu! Onlarca tekne hasar gördü

Ayvalık'ta dün sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde ciddi maddi hasar meydana getirdi. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kıyıya bağlı büyük gezi tekneleri ile birçok balıkçı teknesi parçalanarak batarken, ilçedeki bazı binaların çatıları uçtu, birçok evin pencere camları kırıldı.





Meteorolojiye göre saatte 83 kilometre hıza ulaşan fırtına öğle saatlerinde dindi. Şiddetli fırtına ile ilgili Balıkesir Valiliği, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Afad İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı.





Gezi tekneleri sahiplerinden Ali Jale, pandemi döneminin hemen akabinde başlayacak olan turizm sezonu öncesinde yaşanılan afet sonucunda milyonlarca liralık teknesinin battığını belirterek, "Bu sabah saat 07.00 sıralarında batı yönünden tahminimce 50-60 knat şiddetinde bir fırtına esti. Genelde biz bu tür fırtınaları çok yaşarız. Ama bu fırtınalar sadece 5,10 dakika eser ve geçerdi. Ancak bu kez fırtına aynı şiddette yaklaşık bir saatten fazla sürdü. Birçok tekne battı ve birçoğu da ciddi hasar gördü. Bizim de burada yaklaşık 40 metre boyunda bir gezi teknemiz vardı. O da battı. Şu anda bizim teknemizle birlikte Ayvalık'ta irili ufaklı 80 tane tekne battı. Tam da turizm sezonu öncesinde bu olay yaşandı" dedi.

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