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Haberler Balıkesir Kumar baskınında 7 şüpheli yakalandı

Kumar baskınında 7 şüpheli yakalandı

Kumar baskınında 7 şüpheli yakalandı

23.5.2021

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde oluşturulan özel ekip, kumar oynatıldığı tespit edilen bir ikamete baskın yaptı. Kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, 6 bin 885 lira para ile oyun kağıdı desteleri ele geçirdi. Ekipler, kumar oynayanlar hakkında 27 bin 409 lira idari para cezası uygularken, kumar oynatılan ikameti de mühürleyerek kapattı.

■ SUAT SALGIN

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