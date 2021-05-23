Kumar baskınında 7 şüpheli yakalandı

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde oluşturulan özel ekip, kumar oynatıldığı tespit edilen bir ikamete baskın yaptı. Kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, 6 bin 885 lira para ile oyun kağıdı desteleri ele geçirdi. Ekipler, kumar oynayanlar hakkında 27 bin 409 lira idari para cezası uygularken, kumar oynatılan ikameti de mühürleyerek kapattı.

■ SUAT SALGIN