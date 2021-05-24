Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 7'si muvazzaf, 15'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü mahrem imam olmak üzere 26 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.

Muğla'da 3'ü FETÖ/PDY şüphelisi 5 zanlı tutuklandı