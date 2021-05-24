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Haberler Balıkesir Balıkesir'de şaşkına çeviren görüntü! Aracını adeta mektup haline getirdi

'de şaşkına çeviren görüntü! Aracını adeta mektup haline getirdi

'in ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yasaklar nedeniyle aracını yaptıramayan bir kişi arabasını adeta mektuba çevirdi. Kaporta ustası Volkan Orhan “ Yaklaşık 25 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim.” dedi.

Balıkesir'de şaşkına çeviren görüntü! Aracını adeta mektup haline getirdi
İHA

24.05.2021, 15:15

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yasaklar sebebiyle uzun süredir aracını yaptırmayı bekleyen bir vatandaş, arabasının üzerine mektup gibi notlar yazarak sanayiye teslim etti. Aracın üzerindeki yazılar görenler tebessüm etti.

Pandemi ve yasaklar insanlara farklı bir şekilde etki ediyor. Sındırgı'da 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten ve böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını belirten kaporta ustası Volkan Orhan " Yaklaşık 25 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Bu arkadaş şu salgında insanların yüzünü güldürdü. Bu bize bir reklam olsun" dedi.

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