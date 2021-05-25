Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

BALIKESİR'DE yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen 7'si muvazzaf, 15'i TSK ile ilişiği kesilmiş askeri personel ve öğrenci, 4'ü de mahrem imam olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Balıkesir merkezli 17 ilde operasyonlara başladı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 20 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.