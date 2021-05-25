Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ mensupları ve bu terör örgütüyle irtibatlı kişilere yönelik çalışmalarda tespit edilen 20 şüpheliye yönelik Balıkesir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Şanlıurfa'da sabaha karşı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, diğerlerini de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.