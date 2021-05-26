Adadaki 29 sığınmacı kurtarıldı

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 sığınmacı, mahsur kaldıkları Pınar Adası'ndan kurtarıldı. Afrikalı sığınmacılara askerler tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunuldu.

■ SUAT SALGIN