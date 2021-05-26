Kadıncık Deresi’ndeki kötü koku isyan ettirdi

BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde, Orjan, İmko ve Haberkent sitelerinin yakınından denize dökülen ve 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Kadıncık Deresi'nde kirlilik ve ortaya çıkan kötü koku, yazlıkçıları ve tatilcileri bezdirdi. Ören-Akçay yolunda derenin üzerindeki menfezlerin kapalı olmasının ve Çoruk Mahallesi'nden gelen pis suların derenin kirlenmesine neden olduğunu anlatan İmko Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uysal, "Yaz gelirken burada yaşayan 20 bin insanın sağlığının bozulmaması için gerekli çalışmanın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

■ SUAT SALGIN