Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 27'si polis, 5'i polislik mesleğinden ihraç ya da emekliye ayrılan 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Başkan Erdoğan'a hakaret içeren ABD'deki ilanlara ilişkin 2 FETÖ şüphelisine fezleke
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