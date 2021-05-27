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merkezli FETÖ operasyonu!

merkezli 21 ilde 'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu!
AA

27.05.2021, 12:10

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 27'si polis, 5'i polislik mesleğinden ihraç ya da emekliye ayrılan 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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