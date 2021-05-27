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Haberler Balıkesir Yasin bebek, yaşam mücadelesini kazandı

Yasin bebek, yaşam mücadelesini kazandı

Yasin bebek, yaşam mücadelesini kazandı

27.5.2021

BALIKESİR Devlet Hastanesi'nde doğum sonrası solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine çekilen akciğer röntgeninde "Diafragma Hernisi" tespit edilmesinin ardından İzmir Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'ne sevk edilen Yasin bebek yaşam mücadelesini kazandı. Tınaztepe Galen Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Ahmet Arıkan, "Yasin bebekte "Diafragma Hernisi" tespit edildikten sonra ameliyata alındı ve defekt onarıldı. Göğüs içindeki organlar karın içine geriye alındı. Bebek ameliyattan başarı ile çıktı ardından post op bakımı da iyi tolere edildi" dedi.
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