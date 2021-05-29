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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kan donduran cinayet! Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı

'de kan donduran cinayet! Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı

’in ilçesinde kendisinden 5 günden bu yana haber alınamayan kişinin evine kapısı kırılarak girildi. Eve giren görevliler kayıp yaşlı adamın cesedini buzdolabının içinde battaniyeye sarılı olarak buldu. İlk belirlemelere göre yaşlı adamın eşinden ayrı olduğu, 2 çocuğu bulunduğu oğlu ve kızının ise yurt dışında yaşadığı ileri sürüldü.

Balıkesir'de kan donduran cinayet! Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı
İHA

29.05.2021, 16:34

Olay, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan İsmail Özbek'den (63) uzun süre haber alamayan apartman sakinleri, kötü kokularında yükselmesinin ardından polis ekiplerine haber verdi.

İddiaya göre, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı kırılarak girilen daire ekipleri kötü kokunun geldiği yeri bulmak için her yeri didik aramaya başladı. Son olarak ise kapısı koli bandı ile kapatılan buzdolabına yönelen ekipler, dolabın kapağını açtığında gözlerine inanamadı.

Buzdolabındaki battaniyeye sarılı kişinin cesedi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlk belirlemelere göre yaşlı adamın eşinden ayrı olduğu, 2 çocuğu bulunduğu oğlu ve kızının ise yurt dışında yaşadığı ileri sürüldü. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü sır ölüm olayın aydınlatılması için geniş çaplı araştırma başlattı.

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