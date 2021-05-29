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Haberler Balıkesir “Hediye Karavanı” Azerbaycan’a gidiyor

“Hediye Karavanı” ’a gidiyor

“Hediye Karavanı” Azerbaycan’a gidiyor

29.5.2021

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi'nin, "Hediye Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan'da" projesi kapsamında, şehit ve gazi askerlerin çocuklarına moral ve destek olmak amacıyla hazırladığı hediyelerin yer aldığı TIR yola çıktı. Dünya Çocuk Günü olarak kutlanan 1 Haziran'da, çocuklara hediyeleri Tovuz şehrinde dağıtılacak. Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, Türk milletinin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu söyledi.

SUAT SALGIN

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