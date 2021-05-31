Ayvalık’ta denizden enkaz çıkarma çalışmalarında son etap

Cumhuriyet Meydanı'nda parçalanarak batan gezi teknelerinin enkazları Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri tarafından denizden çıkarılıyor. Afetin yaşanmasının ardından devletin tüm kurumlarıyla siyasilerin bütünleştiği Ayvalık'ta yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde yönetilen çalışmalarda Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Sahil Güvenlik ve özel firmaların bünyesindeki dev iş makineleri çalışıyor. Ayvalık'ta denizden çıkarılan ahşap gezi teknelerinin atıkları hurdaya gönderilirken, aynı afette zarar gören metal tekneler ise onarılmak üzere Ayvalık Belediyesi'ne ait yat çekek yerine götürülüyor.





Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, afetin bilançosunun 50 milyon lirayı bulduğunu kaydederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:





"21 Mayıs 2021 tarihinde, Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınada zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 436 bin lira kaynak aktardık. Acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz."