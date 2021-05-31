Ev sahibini öldürüp buzdolabına koydu

Olay sonrası evinde saklandığı arkadaşı Ayşegül Z. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Katil zanlısı Niyazi Y'nin suç makinası olduğu öğrenildi.

EVDEN KOKULAR GELDİ

Olay Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde meydana geldi. Evde tek başına yaşayan ve evdeki bir odasını pansiyon olarak kiralayan İsmail Özbek'ten haber alamayan komşuları, evden koku gelmesi üzerine polise haber verdi. Eve giren polis, Özbek'in cansız bedenini buzdolabının içerisinde çarşafa sarılı ve bantlanmış halde buldu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Evde kalanları tespit ederek, soruşturmayı derinleştiren polis, evde kaldığı belirlenen Niyazi Y'nin, basit yaralama, mala zarar verme ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak suçlarından arandığını tespit etti. Soruşturmayı Niyazi Y. üzerine yoğunlaştıran polis, Niyazi Y'nin ilçe merkezinde kız arkadaşı Ayşegül Z'nin evinde saklandığını tespit ederek, eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Niyazi Y, verdiği ilk ifadesinde cinayeti kabul etti. Niyazi Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kız arkadaşı Ayşegül Z. ise serbest bırakıldı.



'BIÇAKLAYIP ÇARSAF PARÇASIYLA BOGDUM'

Ev sahibinin evde yalnız oldukları sırada kendisine sarkıntılık ettiğini iddia eden katil zanlısı, "Bana sarkıntılık yapınca tartışmaya başladık. Özbek'i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladım. Çarşaftan kopardığım bezle de boğarak öldürdüm. Maktulün cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldım" dediği öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ