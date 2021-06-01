Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Y.K. idaresindeki 17 DL 020 plakalı traktör, Erdel Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Traktörün altında kalan Y.K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün kızı A.K. ise hafif yaralandı.

Y.K'nin cesedi, İvrindi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.