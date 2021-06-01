  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'in ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
AA

01.06.2021, 21:42

Y.K. idaresindeki 17 DL 020 plakalı traktör, Erdel Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Traktörün altında kalan Y.K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün kızı A.K. ise hafif yaralandı.

Y.K'nin cesedi, İvrindi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.