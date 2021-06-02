İlçenin Ortaoba Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
02.06.2021, 17:44
İlçenin Ortaoba Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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