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Haberler Balıkesir Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

'in ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA

02.06.2021, 17:44

İlçenin Ortaoba Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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