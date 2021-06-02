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Haberler Balıkesir FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 6 kişi tutuklandı

'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 6 kişi tutuklandı

merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 6 kişi tutuklandı
AA

02.06.2021, 21:32

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Mayıs'ta gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla 2'si de emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 7'si muvazzaf, 15'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü mahrem imam olmak üzere 26 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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