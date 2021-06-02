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Haberler Balıkesir Kuyuya düşen yaşlı adam 1 saatte kurtarıldı

Kuyuya düşen yaşlı adam 1 saatte kurtarıldı

Kuyuya düşen yaşlı adam 1 saatte kurtarıldı

2.6.2021

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda İbrahim Kesebir (70), bahçe temizliği yaparken dengesini kaybederek kuyuya düştü. Kesebir'in yardım çağrısını duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Kesebir, kuyudan çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Kesebir'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

■ SUAT SALGIN

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