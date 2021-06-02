BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda İbrahim Kesebir (70), bahçe temizliği yaparken dengesini kaybederek kuyuya düştü. Kesebir'in yardım çağrısını duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Kesebir, kuyudan çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Kesebir'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
■ SUAT SALGIN
Kuyuya düşen yaşlı adam 1 saatte kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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