3 kişiyi taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR'DE meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. İvrindi'nin Erdel Mahallesi'nde meydana gelen kazada traktörün ters dönmesi sonucu şoför Yusuf K. altında kalarak hayatını kaybetti. Traktörün üzerinde bulunan ve ağaçların üzerine fırlayan 1 kadın ve 1 çocuk da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ SUAT SALGIN