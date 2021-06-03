BALIKESİR'DE meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. İvrindi'nin Erdel Mahallesi'nde meydana gelen kazada traktörün ters dönmesi sonucu şoför Yusuf K. altında kalarak hayatını kaybetti. Traktörün üzerinde bulunan ve ağaçların üzerine fırlayan 1 kadın ve 1 çocuk da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
■ SUAT SALGIN
3 kişiyi taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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