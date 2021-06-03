Manyas’ta drone ile sivrisineklere karşı zirai ilaçlama

Manyas Kaymakamı ve İlçe Çeltik Komisyonu Başkanı Fatih Yıldız , komisyon olarak kiraladıkları drone ile çeltik ekiminin olduğu ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki sulak alanların sivrisinek larvalarını yok etmek için ilaçlandığını duyurdu.

Kaymakam Yıldız, "İlçe merkezi ile çeltik ekimlerinin yapıldığı kırsal mahallelerimiz olan Akçaova, Çamlı, Eskiçatal, Hamamlı ,Haydar ,Kulak ve Tepecik mahallelerimiz de yerden ilaçlama imkanı olmayan sivrisinek larvalarının bulunduğu veya bulunabileceği tahmin edilen su birikintileri ve su kanallarında dron ile zirai ilaçlama yapıyoruz.

Bunun yanı sıra, ilçe merkezi ve yine çeltik ekimlerinin yapıldığı kırsal mahallelerimiz de yaz boyunca meskûn mahaller de araçlarımızla sivrisineklere karşı ilaçlama yapıyoruz" dedi.