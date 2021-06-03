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Haberler Balıkesir Manyas’ta drone ile sivrisineklere karşı zirai ilaçlama

’ta ile sivrisineklere karşı zirai ilaçlama

Çeltik ekiminin yoğun olduğu 'ta sivrisineklere karşı ile ilaçlama yapılıyor. 80 bin dekarlık ekim alanı ile ilçe tarımında önemli bir yere sahip çeltik ekimlerinde sona yaklaşırken, yaz aylarında sürekli zemininde su bulunduğu için çeltik tarlalarında barınan popülasyonunu en aza indirmek için Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce drone ile ilaçlama yapılıyor.

Manyas’ta drone ile sivrisineklere karşı zirai ilaçlama
İHA

03.06.2021, 22:15 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021, 22:16

Manyas Kaymakamı ve İlçe Çeltik Komisyonu Başkanı Fatih Yıldız , komisyon olarak kiraladıkları drone ile çeltik ekiminin olduğu ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki sulak alanların sivrisinek larvalarını yok etmek için ilaçlandığını duyurdu.

Kaymakam Yıldız, "İlçe merkezi ile çeltik ekimlerinin yapıldığı kırsal mahallelerimiz olan Akçaova, Çamlı, Eskiçatal, Hamamlı ,Haydar ,Kulak ve Tepecik mahallelerimiz de yerden ilaçlama imkanı olmayan sivrisinek larvalarının bulunduğu veya bulunabileceği tahmin edilen su birikintileri ve su kanallarında dron ile zirai ilaçlama yapıyoruz.

Bunun yanı sıra, ilçe merkezi ve yine çeltik ekimlerinin yapıldığı kırsal mahallelerimiz de yaz boyunca meskûn mahaller de araçlarımızla sivrisineklere karşı ilaçlama yapıyoruz" dedi.

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