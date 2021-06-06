Balıkesir Havran'da hırsızdan bıkan bir esnaf, kapıya yazdığı not ile ilçede kısa sürede büyük ilgi uyandırdı.
İki gecedir iş yeri kapısının kilidinin kırıldığını belirterek yazdığı notta, "Hırsız kardeş. İki geceden bu yana kilidi kırıyorsun. Beni 200 lira masrafa soktun. İçeride inan soğan ve domatesten başka valla bir şey yok. Bozuk paraları bile alıyorum. Yok ben illa içeri gireceğim diyorsan, içeride kamera, arkada da köpek var. Sen aç olup içeri girme diye sana poşette 2 ekmek bıraktım. Ye karnını doyur. Ekmekler helal olsun" diye not bıraktı.
Şimdi beklemeye çekilen lokantacı esnaf, "Aradan 3 gün geçti ancak gelmedi. Ekmeği de almadı. Notu ise okudu mu bilmiyorum" cevabını verdi.
Balıkesir'de bir garip olay! Hırsızdan bıkan esnaf kapıya öyle bir şey yazdı ki.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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