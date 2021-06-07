Haberler Balıkesir Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun cenazesi, Balıkesir'de defnedildi. Çanakkale-İzmir kara yolunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Cihan Türkmenoğlu'nun (47) kullandığı 17 ACD 621 plakalı sivil ekip aracı ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) idaresindeki 60 NU 575 plakalı otomobil çarpışmış, kazada iki sürücü yaşamını yitirmişti.

AA 07.06.2021, 18:45 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021, 18:45