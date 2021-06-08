  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti

'te sağanak yağmur hayatı felç etti

’in ilçesinde bir saat etkili olan sağanak yağışta yıldırım düşen bir evde yangın çıktı. İlçenin çeşitli yerlerinde yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti
İHA

08.06.2021, 18:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021, 18:22

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30'da başlayan ve ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edremit'in Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde eski belediye başkanı Ahmet Öner'in yaşadığı evin çatısına yıldırım düştü. Evde yangın çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 ekip yangına müdahale etti. Yangında maddî hasar meydana gelirken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ayrıca ilçenin bir çok bölgesinde yollar sular altında kaldı. Sürücüler ve yayalar su basan cadde ve sokaklarda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle İzmir Çanakkale yolunda da su baskınları yaşandı.

İlçede bazı araç alt geçitleri de sular altında kaldı. Bir çok sürücü su basan alt geçitleri güçlükle geçebildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.