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Haberler Balıkesir Edremit'te korku dolu anlar! Mahalleyi yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

'te korku dolu anlar! Mahalleyi yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

’in ilçesinde eski yerleşim alanında çıkan ev yangını, mahalleye korku dolu anlar yaşattı.Yangın, ekiplerin müdahalesi ile diğer binalara sıçramadan söndürülürken mahalle sakinleri derin nefes aldı.

Edremit'te korku dolu anlar! Mahalleyi yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı
İHA

09.06.2021, 08:34

Edinilen bilgiye göre, yangın İbrahimce Mahallesi 385 Sokak No:12'de meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede binayı sardı. Alevler evden yükselirken, mahalleyi siyah dumanlar sardı. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Mahallede eski 2 katlı evlerin bulunması üzerine vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların koşuşturmaları dikkat çekti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile diğer binalara sıçramadan söndürülürken mahalle sakinleri derin nefes aldı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

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