Edinilen bilgiye göre, yangın İbrahimce Mahallesi 385 Sokak No:12'de meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede binayı sardı. Alevler evden yükselirken, mahalleyi siyah dumanlar sardı. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Mahallede eski 2 katlı evlerin bulunması üzerine vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların koşuşturmaları dikkat çekti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile diğer binalara sıçramadan söndürülürken mahalle sakinleri derin nefes aldı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti
Edremit'te korku dolu anlar! Mahalleyi yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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